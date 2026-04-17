Da Budrio ai videogiochi Nintendo

L'ocarina, strumento musicale inventato nella regione bolognese nella metà dell'Ottocento, ha attraversato diverse fasi di utilizzo e diffusione nel tempo. Recentemente, questa tradizione si è incontrata con il mondo dei videogiochi Nintendo, portando alla creazione di nuove versioni e reinterpretazioni digitali. Il passaggio dal contesto artigianale a quello tecnologico ha coinvolto appassionati e sviluppatori, contribuendo a mantenere vivo l'interesse sulla storia e le possibilità di questo strumento.

L'ocarina fu inventata nel bolognese a metà Ottocento, e da lì si è costruita una nicchia a cui è dedicato un festival questo weekend Più o meno tutti conoscono lo strumento musicale che chiamiamo ocarina, anche se forse non saprebbero dire com’è fatto o lo confonderebbero con altri. Da quando fu inventato nell’Ottocento a Budrio, nel bolognese, ha avuto una diffusione marginale nelle dimensioni ma comunque piuttosto sparpagliata, arrivando sia nella musica d’opera sia nella cultura pop, grazie ai videogiochi della Nintendo. L’ocarina ha un corpo cavo e ovoidale, e si suona soffiando dentro a un’imboccatura mentre si tappano una serie di buchi con le dita, come un flauto.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Da Budrio ai videogiochi Nintendo Ho rischiato all’ultimo mercatino del 2025… ecco quanto ho guadagnato Ep.33 Notizie correlate Leggi anche: Nintendo sta cercando di bloccare tutti gli emulatori di Nintendo Switch, da Eden a MeloNx Xenoblade Chronicles X per Nintendo Switch 2, Nintendo sta rimborsando alcuni giocatori?Xenoblade Chronicles X è stato pubblicato su Nintendo Switch 2 con una versione aggiornata acquistabile a 5 euro per chi possiede già l’edizione...