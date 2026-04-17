Da Bari alla California la stampa 3D è pronta ad andare sulla luna

Da Bari alla California, la stampa 3D si prepara a raggiungere la luna. L'azienda conta 140 dipendenti distribuiti tra sei sedi in Europa, Stati Uniti e Asia. La società si occupa di sviluppare tecnologie di stampa tridimensionale destinate a applicazioni spaziali. Recentemente ha annunciato progetti per supportare missioni lunari, coinvolgendo vari partner internazionali. La presenza globale e le collaborazioni si concentrano sulla produzione di componenti per il settore aerospaziale.

Centoquaranta dipendenti sparsi fra sei sedi e tre continenti (Europa e Stati Uniti e Asia), 15 brevetti mondiali già registrati, una storia nata 18 anni fa grazie all'intuizione di un ragazzino di 17 anni figlio di un meccanico di Bari, e un obiettivo: portare una stampante 3D sulla luna e cominciare a produrre proprio lì, utilizzando solo materiale già presente sul satellite. Tutto questo è Roboze, azienda leader nella stampa tridimensionale ad altissimo valore tecnologico, che dai due poli nel capoluogo pugliese - uno destinato alla ricerca e sviluppo e l'altro all'assemblaggio - si ramifica in Texas, California, Abu Dhabi e Polonia producendo stampanti 3D avveniristiche, nuovi materiali hi-tech, componenti per aerei, elicotteri, razzi e treni - solo per citarne alcuni - e know how.🔗 Leggi su Lanazione.it

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