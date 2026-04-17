Crivellato di colpi! Sparatoria in mezzo alla città | terrore in Italia

Nella notte appena trascorsa, una sparatoria ha sconvolto una zona della città, con diversi colpi esplosi e persone coinvolte. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul luogo, mentre i sanitari hanno prestato assistenza ai feriti. La zona è stata immediatamente isolata e sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. Nessuna informazione ufficiale sui responsabili o sui motivi dell’accaduto.

La notte appena trascorsa è stata segnata da momenti di forte tensione, con un episodio violento che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari. Un uomo si è presentato autonomamente al pronto soccorso con evidenti ferite da arma da fuoco, facendo scattare le procedure di emergenza e i primi accertamenti investigativi. La dinamica dell’accaduto, ancora poco chiara, ha subito attirato l’attenzione degli inquirenti. Il racconto fornito inizialmente dalla vittima ha aperto diversi interrogativi, soprattutto per l’assenza di riscontri immediati sul luogo indicato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare ogni dettaglio, mentre resta alta l’attenzione su un episodio che potrebbe avere implicazioni più ampie nel contesto della sicurezza urbana.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Crivellato di colpi!”. Sparatoria in mezzo alla città: terrore in Italia Notizie correlate Leggi anche: Sparatoria a Napoli: colpi in mezzo alla folla, un ferito grave. Napoli, cartello stradale crivellato di colpi: individuati 21 fori. Indagano i CarabinieriMomenti di tensione a Napoli, in via Salita dello Scudillo, all’altezza del civico 41, dove sono intervenuti i Carabinieri in seguito alla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Catania come Napoli: spari al Villaggio Sant'Agata: crivellato Honda Sh. Sullo sfondo beghe fra bande e cani sciolti; Agguato a Secondigliano: 49enne crivellato di colpi all'addome, è in gravi condizioni; Napoli, doppia sparatoria nei Quartieri Spagnoli nella notte: trovati undici bossoli; Sparatoria a Secondigliano | 49enne gravemente ferito. Agguato a Secondigliano: 49enne crivellato di colpi all’addome, è in gravi condizioniNapoli - Il piombo torna a insanguinare le strade dell'area nord di Napoli. Una nuova, violenta fibrillazione armata ha scosso la notte partenopea: un uomo di ... cronachedellacampania.it «Affresco della Madonna crivellato di colpi di revolver», allarme al santuario di Tuscania. Spari anche contro le paretiI carabinieri del centro in provincia di Viterbo stanno indagando sull'episodio di vandalismo che ha visto prendere di mira l'edificio religioso nel territorio del Comune di Tuscania. ilmessaggero.it CRIVELLATO SOTTO CASA CON 4 COLPI DI PISTOLA: UNA ESECUZIONE - facebook.com facebook