Crea il caos in casa maltratta i genitori e aggredisce la polizia

Un individuo ha provocato scompiglio nella propria abitazione, creando disagio e confusione. Quando sono intervenuti gli agenti, ha aggredito gli ufficiali, opponendo resistenza. L'episodio si è verificato in un contesto domestico, coinvolgendo i genitori del soggetto. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per calmare gli animi e gestire il conflitto.

Crea il caos all'interno dell'abitazione in cui vive con i genitori e, all'arrivo della polizia, si scaglia contro gli operatori. È successo ad Assisi dove un uomo, classe 1985, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in famiglia.Gli operatori sono intervenuti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Caos e violenza a Ravenna, 27enne in stato di agitazione crea il panico tra i passanti e aggredisce gli agentiUn arresto e tre agenti feriti, questo il bilancio di una notte di violenza avvenuta nelle vicinanze della Questura di Ravenna, dove un cittadino... Caos al Santuario di Paola: arrestato spacciatore che aggredisce la PoliziaUn uomo di 38 anni, originario di Catania e già noto alle autorità, è stato arrestato nel primo pomeriggio a Paola dopo aver causato gravi disagi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sappe, detenuto crea il caos nel carcere di Orvieto; Crea caos nel bar e viene arrestato. Spacca bicchieri e lancia posacenere; Agrigento. Arrestato 26enne della Guinea: Crea il caos, minaccia e picchia i carabinieri; Il coro Caos Armonico di Signa vola in Spagna: parteciperà al progetto internazionale Concerts a tres a Cornellà de Llobregat. Crea il caos in sala con estintore. Capodanno rovinato da un giovaneAvrebbe potuto avere conseguenze ben più serie l’idiozia di Capodanno che ha portato un giovane del Lecchese a salutare il 2026 svuotando l’estintore presente nel disco pub di Bormio in cui stava ... ilgiorno.it San Benedetto, ubriachi si prendono a bottigliate: uno si ferisce e crea il caos in ospedaleSAN BENEDETTO È stata una serata agitata quella di domenica davanti alla stazione di San Benedetto: il solito gruppo di persone, per lo più stranieri, che si riunisce nei pressi di alcuni locali ... corriereadriatico.it Se gli IMAX sono occupati… allora la Disney si crea il suo circuito Al CinemaCon, la major ha annunciato Infinity Vision, un certificato di qualità per esperienze cinematografiche superiori che consentiranno agli spettatori di godere della massima qualità possi - facebook.com facebook