Il Codacons ha deciso di costituirsi parte offesa nell’ambito di un’indagine avviata dalla procura di Roma. La decisione è stata comunicata in seguito all’apertura del procedimento giudiziario, che riguarda presunti illeciti legati a una vicenda ancora in fase di accertamento. La procura sta conducendo le indagini per fare chiarezza sui fatti e raccogliere elementi utili a verificare eventuali responsabilità.

“Il Codacons si è costituito parte offesa nell’inchiesta aperta dalla procura della Repubblica di Roma in merito alla tragedia verificatasi nella notte di Capodanno presso il locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, procedimento che vede iscritti nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Moretti, a cui sono contestati i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica”. Così il codacons in una nota. “ La tragedia di Crans-Montana, secondo quanto già emerso, sarebbe stata resa possibile dalla violazione delle più elementari regole di...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, Codacons si costituisce parte offesa nell’inchiesta della procura di Roma

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