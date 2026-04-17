Crans-Montana aumentano gli indagati sul rogo di Capodanno Dopo l’ultimo sindaco coinvolti consiglieri comunali e funzionari

A Crans-Montana sono stati iscritti nel registro degli indagati nuovi funzionari comunali e consiglieri dopo il rogo avvenuto al Constellation durante la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. La prima persona coinvolta, il sindaco, era già sotto indagine, e ora l'elenco si è allargato con altri soggetti legati alla gestione e alla sicurezza dell’edificio.

Aumenta il numero degli indagati per il rogo al Constellation, dove hanno perso la vita 41 persone e sono rimaste ferite 115. Si tratta di tre politici: Patrick Clivaz, attuale consigliere con la delega al servizio di sicurezza, Jean-Claude Savoy e Jérémie Rey rispettivamente ultimo sindaco ed ex consigliere comunale con delega alla sicurezza delle costruzioni del Comune di Chermignon, questo prima della fusione con Crans nel 2017. Inoltre risulta indagato anche il funzionario Benjamin Charpiot, attuale vice responsabile della sicurezza dello località. Il fascicolo elvetico, aperto dalla procura di Sion, è per omicidio, lesioni colpose e incendio colposi: ha tredici iscritti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Strage di Crans Montana: indagati anche il sindaco e 4 amministratori comunaliCRANS MONTANA – Nicolas Féraud, sindaco di Crans-Montana e’ stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nell’ambito... Crans Montana, le foto del Constellation dopo il rogo di CapodannoIl primo gennaio, poche ore dopo la notte che ha trasformato una festa di Capodanno in una delle più gravi tragedie degli ultimi anni, la polizia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crans Montana, la procura di Sion sequestra il cellulare del sindaco Féraud; Gli effetti della tragedia di Crans-Montana: Minata l'immagine di porto sicuro della Svizzera; Tragedia di Crans-Montana: i proprietari del locale indagati anche in Italia; L’ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana si rifiuta di rispondere. Crans-Montana nuove responsabilità emerse l’inchiesta si allarga e ora gli indagati diventano trediciIndagine a Crans-Montana, ex sindaco Savoy e municipale convocati Le autorità giudiziarie vallesane sentiranno il 13 maggio l’ex sindaco Jean-Claude S ... assodigitale.it Crans-Montana sostiene il sindaco nella controversia sull’indagine ufficiale sulla sicurezza antincendioCrans-Montana, il municipio difende il sindaco dopo il rogo di Capodanno Le autorità comunali di Crans-Montana, in Canton Vallese, hanno preso posizio ... assodigitale.it Sembra esserci finalmente uno spiraglio di luce per Elsa Rubino Migliorano le condizioni della 15enne piemontese ustionata nel rogo al Constellation di Crans Montana. facebook Gli indagati per il rogo di Capodanno salgono complessivamente a 13 #cransmontana x.com