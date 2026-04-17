Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend | i 5 eventi anche gratis scelti per voi

Nel weekend a Monza e in Brianza si svolgono numerosi eventi, alcuni gratuiti, che offrono opportunità di svago e relax. Tra le iniziative ci sono appuntamenti culturali, mercatini e spettacoli, pensati per coinvolgere residenti e visitatori. La proposta varia tra attività all’aperto e incontri in spazi chiusi, con l’obiettivo di offrire un ventaglio di possibilità per trascorrere i giorni di festa.

Comincia il weekend e anche per questo fine settimana sono diversi gli appuntamenti (anche gratis) in programma che a Monza e in Brianza promettono relax, gusto e divertimento. Nella città di Teodolinda protagonisti fra gli altri sono i Boschetti Reali che si animano con lo Streeat Food Truck.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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