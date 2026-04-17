Corea del Sud la fuga dallo zoo del lupo Neukgu | 9 giorni di ricerche prima della cattura

Un lupo maschio, chiamato Neukgu, è evaso dallo zoo O-World di Daejeon, scavando sotto la recinzione. Le autorità hanno avviato una serie di ricerche che sono durate nove giorni prima di riuscire a catturarlo. Durante questo periodo, sono state messe in atto varie operazioni di sorveglianza e ricerca per rintracciare l'animale fuggito. La cattura è stata confermata nelle ultime ore.

Un maschio di lupo, di nome Neukgu, era fuggito dallo zoo O-World di Daejeon, scavando sotto la recinzione. Dopo giorni di ricerche con droni e centinaia di uomini delle Forze dell'ordine e dell'esercito, l’animale è stato localizzato e catturato usando dei narcotici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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