Controlli della Locale sui mezzi pesanti in transito accertate16 violazioni

Da modenatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia locale di Modena ha effettuato controlli sui mezzi pesanti in transito, riscontrando complessivamente 16 violazioni delle normative vigenti. L’attività si è concentrata sulla verifica del rispetto delle regole relative ai tempi di guida e di riposo, nel quadro di controlli specifici rivolti all’autotrasporto. Questi controlli rientrano in un’attività più ampia di vigilanza sulla sicurezza stradale e sulla conformità delle operazioni di trasporto.

Controlli mirati sull'autotrasporto, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo: è un'attività che la Polizia locale di Modena svolge nell'ambito dei servizi di vigilanza su strada dedicati al settore dei trasporti, sia di merci che.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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