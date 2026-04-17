Controlli della Locale sui mezzi pesanti in transito accertate16 violazioni

La Polizia locale di Modena ha effettuato controlli sui mezzi pesanti in transito, riscontrando complessivamente 16 violazioni delle normative vigenti. L’attività si è concentrata sulla verifica del rispetto delle regole relative ai tempi di guida e di riposo, nel quadro di controlli specifici rivolti all’autotrasporto. Questi controlli rientrano in un’attività più ampia di vigilanza sulla sicurezza stradale e sulla conformità delle operazioni di trasporto.

Controlli mirati sull'autotrasporto, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo: è un'attività che la Polizia locale di Modena svolge nell'ambito dei servizi di vigilanza su strada dedicati al settore dei trasporti, sia di merci che.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Controlli della Polizia Locale sui mezzi pesanti, 17 le violazioni accertateLa Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti in transito e in sosta, con particolare attenzione alle aree... Controlli su mezzi pesanti e micromobilità a Bari: 34 violazioni e patenti ritirateVerifiche congiunte di polizia locale e Motorizzazione tra tachigrafi irregolari, tempi di guida non rispettati e veicoli modificati Controlli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polizia Locale controlli 4-7 aprile 2026; Sicurezza stradale, controlli sul Monte Fasce: pioggia di multe e 10 patenti ritirate; Corse in moto sul Monte Fasce, maxi controlli della polizia locale: 123 multe in tre mesi; Sicurezza, giro di vite con più controlli della polizia locale. Riposto, controlli della Polizia Locale al mercato settimanale: verifiche su suolo pubblico, licenze e viabilitàUn’articolata attività di controllo è stata compiuta stamani dalla Polizia Locale, sotto il coordinamento del comandante Orazio Giovanni Vecchio, al mercato settimanale di via Piersanti Mattarella a R ... catanianews.it Controlli pasquali della Polizia nei locali pontini: diverse le violazioni riscontrate e le multe elevateControlli della Polizia di Stato di Latina nei locali durante le festività pasquali: accertate irregolarità, sanzioni amministrative e una denuncia all’Autorità giudiziaria ... latinaquotidiano.it Controlli mirati a Roma della Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale, nel quadrante Aurelio. Complessivamente sono state identificate 135 persone, di cui 27 con precedenti, e controllati 43 veicoli. Sul fronte della regolarità amministrativa degli esercizi co facebook CIVITANOVA - Controlli della polizia locale tra via Vasco de Gama e via Civitanova: sette persone coinvolte in 11 accertamenti effettuati. Alcuni sono... x.com