Conte conferma o addio | il Napoli aspetta la scelta

Il futuro di Antonio Conte al Napoli dipenderà da un incontro tra l'allenatore e il presidente del club. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore, dopo che si sono svolti colloqui tra le parti. La società aspetta di conoscere l'esito di questa riunione prima di prendere ulteriori decisioni ufficiali. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo alla prosecuzione o all'addio di Conte.

Il futuro di Antonio Conte si giocherà in un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis. Non ci sono molte sfumature. Il bivio è chiaro: continuare insieme oppure chiudere subito, così da permettere al Napoli di muoversi in anticipo sulla prossima panchina. È questo il quadro tracciato da Il Roma. Il punto centrale, in questa fase, riguarda soprattutto i tempi. Il club non vuole arrivare tardi a una decisione così pesante. Per questo il prossimo faccia a faccia tra il presidente e l’allenatore viene considerato decisivo. Sul tavolo ci sarà prima di tutto la volontà reciproca di proseguire, più ancora degli aspetti formali di un contratto che è già in essere fino al 2027.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte, conferma o addio: il Napoli aspetta la scelta CONTE in conferenza stampa post-partita Copenaghen Napoli 1-1 Notizie correlate Cerreto: "Truffa edilizia a Caserta conferma disastro scelta Governo Conte"“Quanto avvenuto a Caserta continua a essere una dimostrazione di come siano stati sfruttati i fondi del Superbonus e dell’immenso danno causato alle... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, gol cercasi: tanti marcatori ma pochi bomber, Conte aspetta il salto” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, Conte resta un altro anno? La decisione arriverà dopo il vertice con De Laurentiis; Addio Conte, due nomi in pole sulla lista di ADL! Allegri resta ipotesi viva: i dettagli; Napoli, età media della rosa di Conte 2025/26: non è più una squadra per vecchi; Futuro Conte? Antonio se ne vò ij e Aurelio ne ‘o vò mannà: il motivo del possibile addio – CdS. Conte, conferma o addio: il Napoli aspetta la sceltaForzAzzurri.net - Conte, conferma o addio: il Napoli aspetta la scelta Il futuro di Antonio Conte si giocherà in un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis. Non ci sono ... forzazzurri.net Conte-Napoli, al momento rinnovo non è nei piani: due strade per il futuroConferma o addio. Due strade per il futuro di Conte. La permanenza, con contratto che scade nel 2027, oppure la separazione in tempi rapidi, per permettere al Napoli di avere tempo di scegliere il nuo ... msn.com Giulio Plastina è il nuovo direttore del parco di Porto Conte, nei giorni scorsi la sua auto era stata manomessa L’ente volta pagina con una guida esperta nel settore ambientale - facebook.com facebook #Conte via dal #Napoli Cosa può succedere a fine stagione x.com