Conerobus Vs Rsu nuovo round Straordinari e formazione non pagati l' oggetto del contendere
Nuovo capitolo nella disputa tra Conerobus e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. La controversia riguarda il pagamento di straordinari e sessioni di formazione che, secondo i sindacati, non sono stati retribuiti. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra l’azienda di trasporto pubblico locale e i rappresentanti dei dipendenti, con un’assenza di risoluzione definitiva finora.
ANCONA – Conerobus, fine crisi mai. Non c’è pace per l’azienda di Tpl controllata dal Comune di Ancona.La nuova puntata della storia vede di nuovo contro la dirigenza della società all'Rsu, con quest'ultima che lamenta accordi disattesi per quanto riguarda straordinari non pagati, tempo speso per.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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