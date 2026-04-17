Conerobus Vs Rsu nuovo round Straordinari e formazione non pagati l' oggetto del contendere

Nuovo capitolo nella disputa tra Conerobus e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. La controversia riguarda il pagamento di straordinari e sessioni di formazione che, secondo i sindacati, non sono stati retribuiti. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra l’azienda di trasporto pubblico locale e i rappresentanti dei dipendenti, con un’assenza di risoluzione definitiva finora.