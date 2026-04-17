Concerto per Niscemi al Duomo di Monreale | la violista Sofia Catalano suona Bach
Al Duomo di Monreale si terrà un concerto dedicato a Niscemi, promosso dal Soroptimist International d'Italia in collaborazione con il Club di Palermo, guidato da Patrizia Correnti. La violista Sofia Catalano eseguirà brani di Bach durante l’evento.
Sarà il Duomo di Monreale, la cornice del concerto per Niscemi, promosso dal Soroptimist International d'Italia, in collaborazione con il Club di Palermo, guidato da Patrizia Correnti. L'appuntamento per questo evento unico in Italia, è mercoledì 22 aprile alle 20,45. Il ricavato dello spettacolo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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