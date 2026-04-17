Commissione Agricoltura | al via i lavori

Oggi si sono aperti ufficialmente i lavori della Commissione Agricoltura, con un incontro tra i membri e gli assessori regionali alla Pesca e all’Agricoltura. Durante la riunione, sono stati discussi gli indirizzi programmatici e le priorità di intervento nel settore. La commissione si prepara a svolgere una serie di audizioni e incontri per approfondire le tematiche agricole e ittiche di competenza regionale.

“Abbiamo ufficialmente inaugurato i lavori della Commissione Agricoltura, incontrando l’assessore regionale alla Pesca, Fiorella Zabatta, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, per un confronto sugli indirizzi programmatici e sulle priorità di intervento nell’ambito delle.🔗 Leggi su Casertanews.it Morning Chores and Changes On Our Small Farm! Notizie correlate Lavori fermi al Cric di Cannavò, Quartuccio chiede commissione assetto e territorioLo stallo nei lavori del Cric di Cannavó è segnalato con preoccupazione dal consigliere comunale Filippo Quartuccio (Casa Riformista Italia Viva). Danni da maltempo, disagi e xylella: i foggiani della Commissione regionale riuniti per far ripartire l'agricolturaSi è tenuto questa mattina, presso la sede provinciale di Confagricoltura, un importante tavolo di confronto tra i vertici dell’organizzazione di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Commissione Agricoltura. Lanotte:Il 29 aprile sopralluogo della Commissione per verificare stato manutentivo dell’invaso ‘Marana Capacciotti’; Danni da maltempo, disagi e xylella: i foggiani della Commissione regionale riuniti per far ripartire l'agricoltura; Agricoltura: in Sardegna seconda tappa dell’Agrotour del Gruppo PD in commissione Agricoltura.; Vinitaly, Commissione Politiche Agricole: approvato all’unanimità l’ordine del giorno a sostegno di pesca e acquacoltura. Agricoltura: Lollobrigida, al via la commissione unica sui prezzi del grano(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - 'Dopo anni di soli annunci e promesse non mantenute oggi si e' tenuta la prima riunione della commissione unica nazionale (Cun), che mette insieme produttori ... borsaitaliana.it Agricoltura È. Mirco Carloni, Presidente Commissione Agricoltura: Urge rimettere al centro del dibattito gli agricoltoriIl nostro obiettivo è rimuovere gli ostacoli che frenano le attività delle nostre imprese. Con questo Governo finalmente si rimette l’accento del dibattito sulla politica agricola. In passato la ... affaritaliani.it Agricoltura: in Sardegna seconda tappa dell' #Agrotour del Gruppo @Deputatipd in commissione Agricoltura x.com Agricoltura, Nardella (Pd): “No al fondo unico: rischio 27 politiche agricole e tagli del 20%” “Siamo contrari alla proposta della Commissione per l’agricoltura: la rinazionalizzazione dei fondi nel piano nazionale e regionale rischia di creare 27 politiche agricole facebook