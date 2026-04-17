Commissione Agricoltura | al via i lavori

Da casertanews.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono aperti ufficialmente i lavori della Commissione Agricoltura, con un incontro tra i membri e gli assessori regionali alla Pesca e all’Agricoltura. Durante la riunione, sono stati discussi gli indirizzi programmatici e le priorità di intervento nel settore. La commissione si prepara a svolgere una serie di audizioni e incontri per approfondire le tematiche agricole e ittiche di competenza regionale.

“Abbiamo ufficialmente inaugurato i lavori della Commissione Agricoltura, incontrando l’assessore regionale alla Pesca, Fiorella Zabatta, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, per un confronto sugli indirizzi programmatici e sulle priorità di intervento nell’ambito delle.🔗 Leggi su Casertanews.it

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