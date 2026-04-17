Cisone a Tizzano l' Anas realizzerà una mini deviazione in corrispondenza della frana

L’Anas ha annunciato che realizzerà una mini deviazione dell’attuale tracciato della strada statale Massese in prossimità di Cisone, a causa di una frana. La modifica sarà costruita in corrispondenza del movimento franoso per permettere il passaggio in sicurezza. La deviazione sarà temporanea e servirà a garantire la percorribilità della strada durante gli interventi di messa in sicurezza. La strada resterà chiusa nel tratto interessato durante i lavori.