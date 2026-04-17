Cisone a Tizzano l' Anas realizzerà una mini deviazione in corrispondenza della frana
L’Anas ha annunciato che realizzerà una mini deviazione dell’attuale tracciato della strada statale Massese in prossimità di Cisone, a causa di una frana. La modifica sarà costruita in corrispondenza del movimento franoso per permettere il passaggio in sicurezza. La deviazione sarà temporanea e servirà a garantire la percorribilità della strada durante gli interventi di messa in sicurezza. La strada resterà chiusa nel tratto interessato durante i lavori.
“Per la frana di Cisone c’è l’impegno di Anas a realizzare una mini deviazione dell’attuale tracciato, in corrispondenza del movimento franoso, che consenta di garantire la percorribilità della statale Massese. A disposizione ci saranno 2,4 milioni di euro: 1,4 da Anas per la deviazione e 1 dalla.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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