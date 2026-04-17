Il procedimento legale riguardante l’allenatore e il club prosegue con una nuova citazione nei confronti dello stesso tecnico, noto come ‘Special One’. La questione riguarda alcune dichiarazioni fatte in passato, che hanno suscitato reazioni tra i tifosi. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora aperto, con ulteriori dettagli che saranno valutati nelle prossime udienze.

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© Calcionews24.com - Chivu Inter, il processo di ‘Mourinhazione’ prosegue: l’ennesima citazione allo Special One che esalta i tifosi

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