che Dio perdona a tutti al Rouge et Noir | Pif incontra il pubblico in sala

Domenica 19 aprile, al termine dello spettacolo delle 18:30 e prima dell'inizio di quello delle 21, un attore e regista ha incontrato il pubblico al cinema Rouge et Noir. L'evento ha accompagnato la proiezione di un film in programma, con la presenza del protagonista e regista in sala. L'incontro si è svolto senza interventi ufficiali, offrendo allo spettatore l'occasione di un confronto diretto.

Domenica 19 aprile al termine dello spettacolo delle 18:30 e prima dello spettacolo delle 21 Pif, regista e interprete del film in programmazione ".che Dio perdona a tutti" interverrà in sala al Rouge et Noir.Il film".che Dio perdona a tutti" di Pif, con Pif, Carlos Hipólito, Giusy Buscemi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Che Dio perdona a tutti”: Pif incontra il pubblico presso il cinema AndromedaBRINDISI: Un ospite speciale arriva al Cinema Andromeda di Brindisi: il protagonista e regista Pif sarà presente in sala per incontrare il pubblico e... Pif ad Ancona: incontro con il pubblico e proiezione di “…Che Dio perdona a tutti” al Movieland GoldoniANCONA - Giovedì 16 aprile alle ore 20:00 il Movieland Goldoni ospiterà un evento speciale dedicato al cinema italiano: Pif incontrerà il pubblico... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: RECENSIONI I …Che Dio perdona a tutti: la nuova commedia di Pif in ottimo equilibrio tra ironia e profondità; …che Dio perdona a tutti; ... che Dio perdona a tutti (2026); Pif a Genova per presentare il suo ultimo film '...Che Dio perdona a tutti'. …Che Dio perdona a tutti, recensione dell’ultimo film di Pif…Che Dio perdona tutti, la nuova commedia di Pif: leggi la recensione del film, tra dolci, amore e spiritualità, dal 2 aprile al cinema. cinefilos.it …CHE DIO PERDONA A TUTTI | Anche nel film dell’agnostico Pif c’è nostalgia della fedePierfrancesco Diliberto, in arte Pif, desidera l'abbraccio di Dio per tutti, come suggerisce il titolo del suo ultimo film: …che Dio perdona a tutti ... ilsussidiario.net PIF SU "CHE DIO PERDONA A TUTTI". “... che Dio perdona a tutti” è un film che racchiude tre mie grandi passioni, civili, sentimentali e culinarie: l’esempio morale di Papa Francesco, l’amore per la mia terra e, soprattutto, i suoi dolci. Con questa storia tratta da - facebook.com facebook L'attrice siciliana, protagonista con Pif del nuovo film «…Che Dio perdona a tutti», ci racconta perché ai dolci siciliani non si può resistere, e la passione per la sua terra. Che passa per la cucina e i prodotti come l'extravergine prodotto nell'azienda agricola di p x.com