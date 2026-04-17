Nelle ore che precedono la manifestazione del centrodestra, il dibattito si infiamma con dichiarazioni e accuse tra i partiti coinvolti. Diversi rappresentanti attribuiscono responsabilità a determinati gruppi politici, accusandoli di aver favorito la sinistra. Le tensioni si manifestano attraverso parole dure e scambi di accuse, anticipando una giornata di confronto che si preannuncia più politica che mai. La discussione si svolge ancora prima che la piazza si riempia.

Il dibattito si accende ancora prima che la piazza si riempia. Parole, accuse e tensioni politiche anticipano l’evento, trasformando una manifestazione annunciata in un caso politico nazionale. Da una parte chi parla di rischio xenofobia e clima pericoloso, dall’altra chi denuncia un tentativo di censura politica. Nel mezzo, una città che si prepara a una giornata potenzialmente delicata, tra manifestazioni e contro-cortei. A Milano è scontro aperto sulla manifestazione “ Senza muri ”, promossa dai Patrioti europei e dalla Lega e prevista in piazza Duomo. Il Partito Democratico e la maggioranza di centrosinistra hanno scelto di condannare l’evento, definendolo “ xenofobo e razzista ”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Centrodestra, bufera tra partiti! “Sono stati loro ad aiutare la sinistra”

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