Nel centrodestra si registra un cambiamento di strategia riguardo alle candidature. L’avvocato Fabio Benigni si avvia verso il rifiuto di una possibile corsa a sindaco, mentre la Lega si sposta su Gianluca Festa come nuovo possibile rappresentante. La coalizione, ancora priva di Forza Italia, si prepara a un progetto civico con Laura Nargi come candidata. La situazione si evolve in vista delle prossime scadenze elettorali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si indebolisce l’ipotesi di candidatura dell’avvocato Fabio Benign i a capo della coalizione di centrodestra monca di Forza Italia che già ha annunciato la partecipazione al progetto civico che vede come candidato sindaco Laura Nargi. Il Presidente dell’Ordine degli avvocati avellinesi, ieri sera a cena con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedos i che, tuttavia, non avrebbe convinto il diretto interessato a scendere in campo, anche perchè la condizione primaria era quello di guidare l’intera coalizione di centrodestra. Una decisione maturata al termine di una serie di interlocuzioni politiche, che non avrebbero prodotto la convergenza auspicata tra le diverse anime della coalizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centrodestra: Benigni verso il no, la Lega vira da Gianluca Festa

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