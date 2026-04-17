Carlos Alcaraz ha compiuto un gesto in campo che non è stato mai eseguito neanche dai più grandi tennisti come Nadal e Federer. L'evento ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che hanno osservato con interesse questa mossa innovativa dell’atleta. La sua prestazione ha suscitato discussioni e curiosità nel mondo del tennis, evidenziando un momento unico nella sua carriera.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz sta facendo parlare di sé nel mondo del tennis, suscitando confronti con leggende come Rafael Nadal e Roger Federer. Anche se ha recentemente perso la sua posizione da numero uno nel ranking ATP, scivolando al secondo posto dopo una sconfitta contro Jannik Sinner nella finale del Monte Carlo Masters, è chiaro che il giovane spagnolo continua a brillare in vari aspetti della sua carriera. La sua recente partecipazione al Barcelona Open ha presentato delle difficoltà: dopo una vittoria nel primo turno, Alcaraz è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema al polso.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz sorprende, facendo qualcosa in campo che neanche Nadal e Federer hanno realizzato.

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