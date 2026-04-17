L'ex allenatore di calcio ha commentato il campionato italiano, affermando che la Serie A attuale presenta un livello di talento inferiore rispetto al passato e una difesa meno solida. La sua analisi si concentra sulle caratteristiche delle squadre e sulle prestazioni complessive del torneo, senza fare riferimenti a singoli episodi o squadre specifiche. Le sue dichiarazioni sono state riportate da un sito specializzato in notizie sportive.

Nel suo ragionamento sul momento del calcio italiano, Fabio Capello offre una lettura piuttosto severa del livello attuale della Serie A. Nell’analisi firmata per La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore individua diversi segnali di un rallentamento generale. Dal ritmo delle partite alla qualità tecnica, fino alla capacità difensiva che per anni aveva rappresentato un marchio del nostro calcio. Secondo Capello, il campionato italiano ha perso intensità. Si gioca con meno giri e con meno talento rispetto al passato recente. Un aspetto che, a suo giudizio, emerge anche osservando il rendimento di molti calciatori tra Serie A ed estero. Alcuni protagonisti che in Italia brillano, fuori fanno più fatica.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Capello: “Serie A con meno talento e meno difesa”

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