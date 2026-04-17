Sabato 18 aprile alle 15:00, la nazionale italiana femminile affronta in trasferta la Danimarca in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027, valevole per il Gruppo 1 della Lega A. La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 2 HD e rappresenta un momento decisivo per le ambizioni della squadra nel percorso di qualificazione. La formazione azzurra cerca una vittoria che potrebbe avvicinarla alla fase finale del torneo mondiale.

Sabato 18 aprile (ore 15:00, diretta su Rai 2 HD) la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo per una sfida cruciale del Gruppo 1 della Lega A nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le azzurre saranno impegnate in trasferta a Copenaghen contro la Danimarca, in un confronto che può indirizzare in modo deciso la corsa al primo posto e quindi all’accesso diretto alla fase finale. La squadra guidata da Andrea Soncin arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia dopo il netto 6-0 ottenuto in Serbia, un successo che ha sbloccato anche il reparto offensivo dopo un avvio senza reti nelle prime due giornate. Una vittoria larga, utile non solo per la classifica ma anche per il morale del gruppo, chiamato ora a dare continuità proprio nel momento più delicato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, Italia a caccia dei tre punti a Copenaghen: serva la super prestazione contro la Danimarca

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