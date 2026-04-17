Caar tre anni di logistica solidale | aiutate 6.500 persone con la distribuzione di 1.800 tonnellate di frutta

Da tre anni, l’associazione Caar si occupa di distribuzione solidale, aiutando circa 6.500 persone tramite oltre 1.800 tonnellate di frutta consegnate. Durante questo periodo sono state svolte centinaia di ore di lavoro da volontari, senza che si interrompesse il servizio. I numeri testimoniano un’attività costante e capillare, fatta di impegno quotidiano sul territorio.

Numeri che parlano da soli, ma che dietro nascondono volti, storie e centinaia di ore di impegno silenzioso. Ben 1808 tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi distribuite gratuitamente tra il febbraio 2023 e il marzo 2026, in 166 giornate operative, a favore di oltre 6.500 persone in.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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