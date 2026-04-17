Borsa | l' Europa migliora future Usa positivi Milano +0,65%

Le principali borse europee hanno rafforzato i guadagni dopo più di due ore di contrattazioni, con Milano che segna un aumento dello 0,65%. I future statunitensi sono in territorio positivo, in attesa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti nel fine settimana. La situazione sui mercati finanziari si mantiene favorevole, con gli investitori che seguono con attenzione gli sviluppi diplomatici tra le due nazioni.

Allungano il passo le principali borse europee dopo oltre due ore di scambi, con i future Usa positivi in vista dei colloqui tra Usa e Iran nel fine-settimana. La migliore è Milano (+0,65%), seguita da Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,4%) e Madrid (+0,35%), mentre Londra (-0,1%) si mantiene sotto la parità. Amplia il calo il greggio (Wti -1,92% a 92,88 dollari e Brent -1,73% a 97,66 dollari al barile) così come il gas (-1,9% a 41,66 euro al MWh), mentre cede l' oro (-0,5% a 4.792 dollari l'oncia). Si riduce a 76,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,2 punti al 3,79%, quello tedesco di 0,2 punti al 3,03% e quello francese di 1,2 punti al 3,66%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa: l'Europa migliora, future Usa positivi, Milano +0,65% Notizie correlate Borsa: l'Europa allunga il passo, future Usa positivi, Milano +1%Allungano il passo le principali borse europee con i future Usa positivi e le ipotesi di una riapertura dei negoziati con l'Iran per il cessate il... Borsa: l'Europa amplia il calo con i future Usa, Milano -1%Ampliano il calo le principali borse tra Usa e Iran con i future Usa all'indomani del flop dei negoziati di pace americani con l'Iran. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Borsa: l'Europa si avvicina alla parità, Milano -0,2%; Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda al Medio Oriente; Borsa: l'Europa fiacca dopo Wall Street, Milano -0,1%; Borsa: l'Europa apre fiacca, si guarda al Medio Oriente. Borsa: l'Europa migliora, future Usa positivi, Milano +0,65%Allungano il passo le principali borse europee dopo oltre due ore di scambi, con i future Usa positivi in vista dei colloqui tra Usa e Iran nel fine-settimana. (ANSA) ... ansa.it Borsa: l'Europa migliora in clima che resta volatile, Milano +0,4%Prosegue l'oscillazione delle Borse europee attorno alla parità, ma verso il finale di seduta si muovono in terreno prevalentemente positivo. (ANSA) ... ansa.it Diario di bordo n°147 – Aprile 2026. "La borsa in pelle e la distanza dei tempi." Quante volte la memoria decide di fare di testa sua e riportarci indietro, come un vecchio archivista che, senza chiedere permesso, apre cassetti polverosi e tira fuori cartelle che - facebook.com facebook Che buffa situazione: escono dati non ottimali di bilancio per $SEIF (editore del @fattoquotidiano) e in borsa vengono scambiate solo 2000 azioni, senza nessuna variazione nelle quotazioni stesse. CONTROVALORE: 2000 × 0,24 = 480 EURO. QUATTROCE x.com