Nella stagione primaverile si registra un aumento delle produzioni di asparagi, favorito da temperature più miti rispetto agli anni precedenti. Questo incremento porta a una maggiore disponibilità sul mercato e a una diminuzione dei prezzi, che si attestano ora a circa il 27,9% in meno rispetto al periodo dello scorso anno. La variazione dei prezzi riflette le fluttuazioni legate all’offerta stagionale di questo ortaggio.

Aumentano le produzioni primaverili di stagione favorite dalle temperature più miti, contribuendo a una maggiore disponibilità e a un progressivo riequilibrio dei prezzi. A dirlo La Borsa della Spesa, il servizio settimanale di Bmti e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No profit. Tra i consigli della settimana si segnalano le fragole, la cui produzione nel Sud Italia è ormai a pieno regime, con quotazioni comprese tra i 3,00 e i 4,00 eurokg. La presenza di diverse varietà, tra cui quelle di fascia più alta come la Sabrosa lucana e l'ingresso di prodotto estero più economico contribuiscono a una forbice ampia di prezzo. La domanda è in crescita.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bmti, in aumento le produzioni primaverili, giù del 27,9% i prezzi degli asparagi

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