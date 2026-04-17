Due persone sono state fermate dai Carabinieri sulla strada statale 71 mentre tentavano di scappare con merce rubata. Gli investigatori hanno intercettato i sospetti mentre si allontanavano a bordo di un veicolo con un carrello pieno di prodotti, tra cui crema e altri articoli. L’intervento è avvenuto nel corso di un'operazione di controllo di routine, che ha portato al fermo e al successivo accompagnamento in caserma dei due individui.

AREZZO — Oh, stavolta gli è andata corta. Pensavano d’esse più furbi del sapone. e invece son finiti dritti in caserma con tutto il carrello dietro. I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno pizzicato due soggetti, uno di 27 e uno di 41 anni, già conosciuti nell’ambiente, mentre gironzolavano sulla regionale 71 come se nulla fosse. ma co’ la macchina piena come la spesa del sabato. Dentro c’era di tutto: creme, profumi, shampoo, roba per rifasse da capo a piedi. per un valore che supera i 3000 euro, tutta “presa in prestito” da un supermercato di Camucia. E già che c’erano, avevano fatto anche un salto a Foligno, dove s’erano portati via due aspirapolvere belli fiammanti, per altri 1500 euro.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Beccati co’ le mani nel sacco (e pure nella crema): i Carabinieri fermano du’ furbetti sulla 71

COLONO ISRAELIANI FA INGINOCCHIARE DUE CARABINIERI ITALIANI E GLI PUNTA IL FUCILE IN FACCIA

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