I baby hair sono quei capelli molto corti che si trovano sulla fronte, sulle tempie o attorno alle orecchie e, spesso, risultano difficili da gestire. Questi piccoli ciuffi di capelli, noti anche come

Si chiama baby hair ma si traduce con quei fastidiosi capelli molto corti che si trovano sulla fronte, sulle tempie o attorno alle orecchie. Una tipologia di ciuffi che tutte noi abbiamo a cui spesso siamo insofferenti perché immancabilmente spuntano dalle acconciature andandole a rovinare e creando un effetto disordinato. Il problema è che gestirli è davvero difficile perché anche se possono essere definiti capelli nuovi, questi non si allungheranno più di qualche centimetro. Inoltre non possono essere “tirati via” con un colpo di spazzola o pettine proprio a causa della loro lunghezza ridotta. Allora come fare? Le più temerarie decidono di dare un taglio netto – nel vero senso della parola – andando a tagliare i ciuffetti alla radice, altri invece si rivolgono a trattamenti laser.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Baby hair? No grazie. Abbiamo trovato i segreti per domare i capelli ribelli

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