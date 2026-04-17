Avs | Una fuga in avanti quella del Pd che ha già candidato Tarasconi

Il Partito Democratico di Piacenza ha deciso di confermare la candidatura della sindaca Katia Tarasconi senza aver avviato un confronto con le altre forze politiche dell’area progressista, ambientalista e di sinistra. La scelta è stata comunicata in modo diretto, senza consultazioni pubbliche o incontri preventivi, suscitando alcune perplessità tra gli osservatori politici. La decisione sembra rappresentare una mossa unilaterale rispetto alle dinamiche di alleanze e alleanze politiche locali.

«La recente mossa del Partito Democratico di Piacenza di blindare la ricandidatura del sindaco Katia Tarasconi, saltando a piè pari il confronto preventivo con le forze politiche dell’area progressista, ambientalista e di sinistra solleva interrogativi che vanno ben oltre i confini del Consiglio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Provinciali, presentata ”Sannio Bene Comune’: AVS, A testa alta, Avanti-PSI e i dissidenti del PDSi completa definitivamente il mosaico delle candidature per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Leggi anche: Elezioni comunali. Ipotesi primarie per individuare il candidato del Pd: Marino scalda già i motori Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Centrosinistra, la fuga in avanti di Silvia Salis non piace agli alleati; Tra i due litiganti ci rimette il fondo AVS; Socrepes, Avs presenta un esposto alla Corte dei conti: Si faccia luce su questo inutile mega progetto: per le Olimpiadi non è servito e la fine dei lavori sembra lontana; Opposizioni verso la piazza comune: Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa insieme su pace, lavoro e politica estera. LICEO CUOCO/CAMPANELLA (PLESSO MIRACOLI), GLI STUDENTI SEGNALANO PRESENZA DI RODITORI. BORRELLI (AVS): "NECESSARIO FARE CHIAREZZA SULLE VERIFICHE E SULLA DERATTIZZAZIONE PER TUTELARE LA SALUTE DI TUTTI." facebook La destra ha bocciato una mozione unitaria presentata dal Partito Democratico, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa: una proposta concreta per sostenere cittadini, lavoratori e territori. Il governo aveva preso impegni chiari, ma non li ha rispettati. Tagliare i fondi al x.com