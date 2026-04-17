Aumento dei flussi in vista Avanti col piano Albania

Si prevede un incremento dei flussi migratori nei prossimi mesi, con un piano dedicato alla gestione delle transizioni in Albania. I centri di accoglienza nel paese sono attivi e operativi, mentre le autorità europee hanno approvato il modello italiano come metodo di riferimento per coordinare i movimenti migratori. La strategia mira a regolare i ingressi e a facilitare il processo di integrazione.

I centri in Albania funzionano. L'Europa ha bollinato il modello Italia sulla gestione dei flussi migratori. Ieri a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il capo del governo albanese Edi Rama per un «tagliando» al protocollo Italia-Albania, che a quanto pare resta pienamente operativo. L'esito del bilaterale Rama-Meloni smentisce la narrazione della sinistra sul flop dei centri di Gjader e Shenegijn. Le strutture operano a tempo pieno come centri per il rimpatrio e servono ad alleggerire la pressione sui Cpr in Italia. Nessuno stop, dunque, al modello Italia. D'altro il regolamento adottato dall'Ue sull'immigrazione rilancia a livello europeo il sistema italiano con il trasferimento in territori extra Ue degli immigrati in attesa di rimpatrio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aumento dei flussi in vista. "Avanti col piano Albania" Notizie correlate Turismo: Califano (Pd), bene piano Lazio, ma regioni vicine piu’ avanti su flussi e mobilita’Il piano triennale del turismo del Lazio punta su un brand unitario, ma evidenzia ritardi rispetto alle regioni vicine. Piano annuale dei flussi di cassa: indicazioni MIM e scadenza 28 febbraio. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del 6 febbraio, è tornato a richiamare l’attenzione delle istituzioni scolastiche sugli obblighi... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Rimesse dall’Italia, nel 2025 flussi in crescita, superati gli 8,6 miliardi, Asia protagonista; Brunner: Dal Medio Oriente sfide significative, anche per l’immigrazione; Caraibi: andamento positivo dei flussi turistici, malgrado le sfide globali; Titoli petroliferi: gli analisti alzano il fair value in seguito all’aumento dei prezzi del barile. Aumento dei flussi in vista. Avanti col piano AlbaniaMeloni riceve Rama: I centri extra Ue funzionano. Più sbarchi causati dalla guerra, ipotesi blocco navale ... ilgiornale.it TANTO SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO, di Stefano Capurro #BuongiornoLiguria #LIMET facebook