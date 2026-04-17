Recentemente sono stati segnalati casi di attacchi ai bancomat attraverso una tecnica chiamata jackpotting, che permette ai criminali di svuotare i soldi presenti negli sportelli automatici. In alcuni episodi, i malintenzionati hanno utilizzato dispositivi elettronici per manipolare i sistemi di sicurezza e prelevare denaro in modo illecito. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a prestare attenzione quando utilizzano gli sportelli automatici.

I cyber criminali sono sempre in agguato e armai bisogna fare attenzione quando ci fermiamo al bancomat per prelevare del denaro. Ci sono infatti delle tipologie di attacco informatico che invece di prendere di mira la persona, colpisce proprio gli sportelli ATM e in questo caso, purtroppo, si rischia di finire coinvolti senza nemmeno saperlo. Esistono malware, così come programmi, ideati proprio allo scopo di prendere il controllo delle macchine, controllandone il sistema di erogazione del denaro. Un danno enorme non solo per gli istituti di credito che mettono a disposizione il dispositivo, ma anche per gli utenti, che inseriscono la propria carta e il proprio Pin in macchinari non sicuri.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attenzione all'ATM jackpotting: ecco come i criminali svuotano il tuo bancomat

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