Oggi, venerdì 17 aprile 2026, si disputano i quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona, con Lorenzo Musetti che affronta Fils. L’incontro si svolge sulla terra rossa del torneo spagnolo e l’orario di inizio è stato comunicato per la giornata. Le quote e le modalità di visione dell’incontro saranno disponibili sui canali ufficiali dell’evento.

Torna in campo oggi, venerdì 17 aprile 2026, Lorenzo Musetti impegnato nei quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Dopo i successi ottenuti contro Martin Landalace e Corentin Moutet, il tennista azzurro sfiderà il numero 30 del ranking mondiale, Arthur Fils nel match che comporterà l’accesso in semifinale. Il torneo iberico ha visto il forfait di Carlos Alcaraz fermato da un problema a un polso. Orario e dove vedere il match. Il match è in programma non prima delle 16. La copertura dell’evento sarà totale su Sky Sport. La diretta principale è affidata a Sky Sport Tennis (canale 203), ma il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201) fino alle 20 e su Sky Sport Mix (canale 211) fino alle 20.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Barcellona 2026, oggi Musetti-Fils: orario, dove vederla e quote

Notizie correlate

Musetti-Fils oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, canale, streamingOggi, venerdì 17 aprile, per quanto concerne l’ATP 500 di Barcellona (Spagna), si disputeranno i quarti di finale del tabellone principale di...

Atp 500 di Barcellona 2026, Musetti-Fils vale la semifinale: orario e dove vedere la sfidaBarcellona, 17 aprile 2026 – C'è un altro francese sulla strada di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Barcelona Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Alcaraz, Musetti e non solo: che martedì su Sky; Tabellone ATP Barcellona 2026: Musetti, sulla strada c’è Vacherot. Sonego nel quarto di Alcaraz; Alcaraz si ritira per un problema al polso: È più serio del previsto. Sinner resta n°1.

Atp Barcellona 2026, oggi Musetti-Fils: orario, dove vederla e quoteTorna in campo oggi, venerdì 17 aprile 2026, Lorenzo Musetti impegnato nei quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona. Dopo i successi ottenuti contro Martin ... lapresse.it

Atp 500 di Barcellona 2026, Musetti-Fils vale la semifinale: orario e dove vedere la sfidaL'azzurro può eguagliare il suo miglior risultato sulla terra rossa catalana. In parità il bilancio dei precedenti ... sport.quotidiano.net

Barcellona OPEN ATP 500 MUSETTI vs FILS per la conquista della SEMIFINALE ! FORZA LORENZO ! (ore 16,00) facebook

ATP Barcellona: Fils va di fretta. Ora scontro da pesi massimi con Musetti ai quarti x.com