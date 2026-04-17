Atp 500 di Barcellona 2026 Musetti-Fils vale la semifinale | orario e dove vedere la sfida
Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare la sua partita agli ottavi di finale dell’Atp 500 di Barcellona, che si gioca il 17 aprile 2026. La sfida contro il tennista francese si svolgerà nel rispetto del calendario del torneo, con orario e modalità di visione ancora da comunicare. È la prima volta che i due si incontrano in questa competizione, inserita nel circuito professionistico maschile.
Barcellona, 17 aprile 2026 – C'è un altro francese sulla strada di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona. Dopo aver superato per 6-3, 6-4 Corentin Moutet, l'azzurro si scontra nei quarti di finale con Arthur Fils, reduce dall'affermazione ai danni dell'americano Brandon Nakashima, eliminato con il punteggio di 6-2, 6-3. Battendo il transalpino, testa di serie numero 9 e numero 30 del ranking mondiale, il toscano eguaglierebbe il miglior risultato ottenuto sulla terra rossa catalana, ossia la semifinale raggiunta nel 2023, quando la sua corsa venne stoppata dal greco Stefanos Tsitsipas in tre set. Ricordiamo che, in caso di vittoria del torneo, Musetti si riprenderebbe la quinta posizione della classifica Atp, anche alla luce dell'eliminazione dell'australiano Alex de Minaur per mano del serbo Hamad Mededovic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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