Assoluti Unipol di nuoto Razzetti e Toma protagonisti nelle batterie

Nella quarta giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione, si sono svolte le batterie degli Assoluti Unipol di nuoto. Tra i protagonisti, i nuotatori Razzetti e Toma hanno partecipato alle competizioni, che sono state trasmesse in diretta tv alle 17.15. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi atleti impegnati nelle varie discipline del programma.

Grande spettacolo allo Stadio del Nuoto di Riccione nella quarta giornata: appuntamento alle 17.15 in diretta tv. Entrano nel vivo gli Campionati Italiani Assoluti Unipol di nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione, con le batterie della quarta giornata che regalano subito prestazioni di alto livello. In evidenza nei 100 farfalla maschili Alberto Razzetti, autore del miglior tempo in 52”01. Il ligure, già vincitore nella doppia distanza e qualificato nei 200 misti, conferma l’ottimo stato di forma con una prova solida e ben distribuita tra passaggio e ritorno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. Assoluti Primaverili Unipol di nuoto a Riccione dal 14 al 18 aprile: 687 atleti in vasca con Ceccon, Paltrinieri e CurtisAllo Stadio del Nuoto di Riccione la grande rassegna nazionale con 164 società e 1427 presenze gara. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Assoluti Unipol. Bene Lamberti, Pilato e Deplano. Finali dalle 18 su Raisport; Assoluti Unipolsai 2026. Timing e ordine progressivo delle prove.; Campionato Italiano Assoluto Unipol - V. 50m - Nuoto; Assoluti Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Batterie Giorno 2. Assoluti Unipol. Ok Razzetti e Toma. Batterie live. Finali dalle 17.15 su RaisportIN AGGIORNAMENTO Spettacolo da vivere anche nelle batterie della quarta giornata degli Assoluti Unipol allo Stadio del Nuoto di Riccione. Appuntamento per le finali alle 17.15 su Raisport + HD con la ... federnuoto.it Assoluti Unipol, Curtis, Gastaldi e D’Ambrosio guidano le batterie. Finali dalle 18Terza sessione mattutina allo Stadio del Nuoto di Riccione: protagonisti Curtis nei 100 stile libero, Gastaldi nei 200 misti e D’Ambrosio nei 100 stile libero m ... sportface.it È una serata praticamente la terza degli Assoluti Unipol perché i titoli assegnati sono sei ma i pass per gli europei di Parigi quasi il doppio: undici sui dodici possibili. Curtis e D'Ambrosio volano nei 100 stile libero. Acuto di Luca De Tullio negli 800 e dominio Q facebook PINGUINO NUOTO AGLI ASSOLUTI PRIMAVERILI UNIPOL DI RICCIONE: TRE ATLETI QUALIFICATI TRA I MIGLIORI DEL PANORAMA NAZIONALE x.com