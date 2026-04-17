Assoluti di Nuoto Curtis ancora sul primo gradino del podio | è oro nei 100 stile libero

Durante gli Assoluti di Nuoto in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione, un nuotatore ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 stile libero. La competizione si svolge nella stagione primaverile del 2026 e vede protagonisti atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione continua con altre gare in programma, attirando appassionati e addetti ai lavori.

Riccione – Vanno avanti gli Assoluti di Nuoto, edizione primavera 2026, allo Stadio del Nuoto di Riccione. Dopo le prime due emozionanti giornate di risultati e record, le gare sono proseguite con il terzo appuntamento in programma. A seguito del successo nei 50 dorso con record italiano, Sara Curtis si prende il titolo nei 100 stile libero in 53?40. Lo fa a soli 39 centesimi dal suo primato nazionale di 53?01 conquistato in finale agli Assoluti del 2025: “Sono felicissima perché la velocità italiana si sta rialzando in ottica staffetta – spiega Curtis, allenata in Italia da Thomas Maggiora, come riporta federnuoto.it – Sono contenta per Emma ma non pienamente della mia gara.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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