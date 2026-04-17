Il 16 aprile, i dati sugli ascolti televisivi mostrano una parità tra il programma che vede protagonista un ufficiale di polizia in una regione montuosa e il film intitolato Stanno tutti invitati, che ha registrato un aumento di spettatori. Uno sbirro in Appennino ha ottenuto comunque un leggero vantaggio, anche se ha subito un calo rispetto ai dati precedenti. La differenza tra i due programmi è minima e si mantiene stabile nelle ultime rilevazioni.

I dati degli ascolti tv del 16 aprile assegnano la vittoria per poco a Uno sbirro in Appenino che, però, registra un calo, a differenza del competitor Gf Vip, frase shock di Raimondo Todaro: “Giuro su mia figlia.le venisse un cancro adesso” VIDEO Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, parità tra Uno sbirro in Appennino e Stanno tutti invitati (che cresce)

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