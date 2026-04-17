Giovedì 16 aprile 2026, i dati degli ascolti televisivi mostrano che su Rai1, il film

Nella serata di ieri, giovedì 16 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 3.186.000 spettatori pari al 19% di share dalle 21:35 alle 23:39. Su Canale5 Stanno Tutti Invitati conquista 2.469.000 spettatori con uno share del 19.3% dalle 21:56 alle 00:47. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.205.000 spettatori pari al 6.1% nella lunga presentazione e 957.000 spettatori pari al 7.9%. Su Italia1 Armor incolla davanti al video 780.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 977.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori (6.9%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 414.000 spettatori e il 2.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 16 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino cala al 19% (3,2 mln), l’ultima di Pio e Amedeo al 19.3% (2,5 mln)

Notizie correlate

Ascolti TV | Giovedì 9 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino parte forte (23.7%) e ‘arresta’ Pio e Amedeo (17.1%)Nella serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 4.

Ascolti tv ieri giovedì 9 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e AmedeoLa Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 9 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ascolti tv giovedì 9 aprile: vince Uno sbirro in Appennino (23.7%) contro Stanno tutti invitati (17.1%); Stasera in TV, programmi e film di giovedì 16 aprile in prima serata; 'Uno sbirro in Appennino' con Claudio Bisio: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; Claudio Bisio più forte delle critiche: si prepara a un clamoroso bis.

Ascolti tv giovedì 16 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Stanno tutti invitatiGli ascolti tv di giovedì 16 aprile 2026. Su Rai1 è andata in onda la fiction Uno sbirro in Appennino, mentre su Canale 5 lo show di Pio e Amedeo, State ... fanpage.it

Ascolti tv giovedì 16 aprile: Uno sbirro in Appennino, Stanno tutti invitati, PiazzapulitaAscolti tv 16 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Uno Sbirro in Appennino, vi è piaciuta la seconda puntata. Cosa ne pensate Claudio Bisio sempre più bravo e credibile nei panni di Vasco, tra comicità e alcuni momenti molto toccanti. Riesce a spaziare perfettamente la commedia con il giallo e il sentime - facebook.com facebook

“Uno sbirro in Appennino”: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna x.com