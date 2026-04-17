Arte lettura musica e tanto altro per La Primavera nel Vicolo

Domenica 19 aprile 2026, dalle 9:00 alle 21:00, l'Ex Convento di Santa Chiara e via Santa Chiara saranno teatro di

BRINDISI - Domenica 19 aprile 2026, dalle 9:00 alle 21:00, l'Ex Convento di Santa Chiara e via Santa Chiara ospiteranno “Primavera nel Vicolo - tra arte, lettura e storia”, una giornata dedicata alla cultura, alla creatività e alla convivialità nel cuore del centro storico di Brindisi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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