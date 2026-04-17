Apre un nuovo Action in città | quando e dove

A Novara si prepara l'apertura di un nuovo negozio della catena di discount internazionale Action. Il secondo punto vendita della città sarà inaugurato sabato 25 aprile in corso Risorgimento 140. L'apertura avverrà con un taglio del nastro e l’attività commerciale sarà accessibile ai clienti a partire da quella data. La nuova sede rappresenta un ampliamento dell’offerta commerciale nella zona.

Un nuovo Action in città. Un secondo punto vendita del discount non-food internazionale Action è quasi pronto a fare la sua inaugurazione a Novara: il taglio del nastro avverrà il prossimo sabato 25 aprile in corso Risorgimento 140. I lavori sono quasi terminati, l'insegna c'è e all'interno si.🔗 Leggi su Novaratoday.it NEL *NUOVO* BABY IN YELLOW CI SONO PIÙ BAMBINI!! Notizie correlate Leggi anche: In provincia di Novara apre un nuovo store Tedi: dove e quando Leggi anche: Action apre a Spoltore un nuovo negozio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Action apre a Spoltore un nuovo negozio; Giovedì 9 aprile inaugura a Nonantola un nuovo negozio Action; Action inaugura due nuovi store in Emilia-Romagna e Toscana; Action, la catena da 16 miliardi apre in altre due città italiane: 35 assunzioni e prezzi record. Action apre a Spoltore un nuovo negozioI negozi Action in Abruzzo sono sempre di più: prosegue l’espansione del discount non alimentare, che viene dall’Olanda ... ilpescara.it Action, la catena da 16 miliardi apre in altre due città italiane: 35 assunzioni e prezzi recordIl colosso olandese Action non si ferma e inaugura nuovi store. Con una strategia basata su 6mila articoli e prezzi che per i due terzi non superano i 2 euro, il marchio raggiunge quota 193 negozi in ... today.it L’obbligo assicurativo apre spazio a coperture incluse nei servizi business, con soluzioni semplificate pensate per attività piccole e monolocali. - facebook.com facebook : - Si apre ufficialmente il confronto per il rinnovo del contratto delle #FunzioniLocali. @aran_agenzia ha convocato i #sindacati in doppia seduta: 27 aprile ore 15 5 maggio ore 11 x.com