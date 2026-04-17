Apre in Brianza il maxi store di Risparmio Casa | 1.800 mq di shopping

Sabato 18 aprile, nel comune di Busnago in via Italia 215, si tiene l’inaugurazione di un nuovo grande punto vendita di Risparmio Casa. Il negozio si estende su una superficie di circa 1.800 metri quadrati e propone una vasta gamma di prodotti per la casa, la persona e il quotidiano. L’apertura rappresenta un ampliamento della rete di negozi della catena, con un focus su questa zona della Brianza.

Risparmio Casa si amplia e apre un nuovo grande store in Brianza. Sabato 18 aprile a Busnago in via Italia 215 taglio del nastro del nuovo store della nota catena che offre prodotti per la casa, per la persona e il quotidiano.Trenta nuove assunzioni (under 30)Il brand ha in tutta Italia oltre 190.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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