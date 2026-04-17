Anestesisti-rianimatori | Riconvocare tavolo tecnico su nuovo art 187 Codice strada

Gli anestesisti-rianimatori hanno richiesto di riconvocare il tavolo tecnico sul nuovo articolo 187 del Codice della strada. La richiesta arriva in seguito a discussioni riguardanti le normative che coinvolgono questa categoria professionale. La questione riguarda aspetti legati alle procedure e alle regolamentazioni applicate nel settore, con l’obiettivo di chiarire alcuni punti e aggiornare le disposizioni in vigore. La richiesta è stata formulata ufficialmente dagli esperti coinvolti.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), in riferimento alla recente pronuncia della Corte costituzionale sulla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti, auspica la riconvocazione del tavolo tecnico istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'analisi e la revisione delle criticità dell'articolo 187 del Codice della strada. La società partecipa al tavolo in qualità di componente scientifico. La sentenza n. 102026 della Corte costituzionale ha stabilito che guidare dopo aver assunto farmaci oppiacei è punibile solo se c'è un effettivo stato di alterazione psico-fisica che crea condizioni di rischio per se stessi e per gli altri utenti della strada.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anestesisti-rianimatori: "Riconvocare tavolo tecnico su nuovo art. 187 Codice strada" Notizie correlate Emofilia, nuovo appello per tavolo tecnico su odontoiatria nei fragili(Adnkronos) – Si è svolto oggi nella Sala Refettorio della Camera dei deputati il convegno 'Odontoiatria speciale nel soggetto fragile', promosso e... Nuovo codice della strada, Consulta su droga e guida: “Punibile solo se si crea pericolo”(Adnkronos) – La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Anestesisti-Rianimatori: riconvocare il Tavolo tecnico sul nuovo Articolo 187 del Codice della Strada. Anestesisti-rianimatori: Riconvocare tavolo tecnico su nuovo art. 187 Codice stradaRoma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), in riferimento alla ... iltempo.it Anestesisti-rianimatori. Elena Bignami presidente Siaarti fino al 2027Il passaggio di consegne segna l'avvio di un mandato orientato all'internazionalizzazione e all'innovazione nella formazione. Rinnovato il Consiglio Direttivo con particolare attenzione ai giovani ... quotidianosanita.it