Nella giornata del 17 aprile 2026, le autorità hanno effettuato un sequestro al porto di Ancona su un carico di integratori e vitamine. Durante i controlli, sono stati trovati numerosi farmaci dopanti nascosti tra i prodotti destinati alla vendita. Il materiale, apparentemente innocuo, è risultato contenere sostanze illegali pronte per essere immagazzinate e distribute sul mercato nero. L’indagine prosegue per chiarire l’origine del materiale e le eventuali responsabilità.

Ancona, 17 aprile 2026 — Un carico apparentemente innocuo di integratori e vitamine si è trasformato in un vero e proprio “deposito” di sostanze dopanti pronte a finire sul mercato illegale. È quanto scoperto al porto di Ancona, dove un’operazione congiunta tra i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato al sequestro di circa 30 mila farmaci anabolizzanti privi di autorizzazione, per un valore stimato superiore ai 200 mila euro. Il carico considerato a rischio. Il blitz è scattato grazie a un’attività di analisi preventiva e incrocio dei dati commerciali e logistici, che ha permesso di individuare un carico considerato “a rischio” proveniente dalla rotta Grecia–Italia–Regno Unito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, maxi sequestro al porto: migliaia di farmaci dopanti nascosti tra integratori

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