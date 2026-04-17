Ancelotti consiglia | Il calcio italiano ritrovi la mentalità difensiva c’è una differenza fondamentale tra la Serie A e le big della Champions

Il commissario tecnico del Brasile ha commentato la situazione del calcio italiano, sottolineando la necessità di recuperare la mentalità difensiva tipica della Serie A. Durante un'intervista, ha evidenziato una differenza sostanziale tra le squadre del massimo campionato italiano e le grandi del torneo continentale. Inoltre, ha analizzato la Champions League di quest’anno, parlando di un equilibrio tra fase offensiva e difensiva tra le squadre partecipanti.

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