Ancelotti Cassandra | dal Var all’importanza della difesa nel calcio italiano

L'ultima partita di calcio ha visto un dialogo acceso tra gli arbitri e le squadre, con numerosi richiami al VAR per verificare alcune decisioni. Durante il match, la difesa ha giocato un ruolo cruciale, con alcune formazioni che hanno messo in mostra una strategia compatta e organizzata. Le valutazioni dei replay hanno determinato due penalty e un'espulsione, influenzando il risultato finale. La discussione sul ruolo del VAR e sulla solidità difensiva resta al centro dell'attenzione dopo questa giornata di gara.

Ancelotti Cassandra. Probabilmente il paragonerà gli piacerà, perché è un ottimista di natura, Guarda e coglie sempre il lato positivo delle cose e delle vicende. È un’attitudine naturale. Ma al tempo stesso, è realista. Fotografa la realtà. È un signore che non è stato modificato dal sistema calcio. Può parlare di pallone e al tempo stesso sa quanto costa un litro di latte. È una delle sue forze. Eppure nel calcio Ancelotti rischia di somigliare sempre più alla sacerdotessa della mitologia greca. Ogni tanto qualcuno ricorda che nel remoto 2019 fu lui, in un incontro con i vertici arbitrali (all’epoca era Rizzoli il designatore) Ancelotti pose la domanda che poi sarebbe diventata chiave: “Chi decide? L’arbitro o il Var?”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ancelotti Cassandra: dal Var, all’importanza della difesa nel calcio italiano Notizie correlate Nuove regole nel calcio: dal Var alle sostituzioni, cosa cambierà dal Mondiale 2026Tempi duri per chi perderà deliberatamente tempo durante le fasi di gioco ma si limiteranno anche gli errori degli arbitri: ecco tutte le novità... Ancelotti consiglia: «Il calcio italiano ritrovi la mentalità difensiva, c’è una differenza fondamentale tra la Serie A e le big della Champions»Nico Paz svela: «Nessun contatto con l’Inter, Fabregas il fattore più importante della nostra stagione.