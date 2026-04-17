Alstom scivola in Borsa a Parigi -30% ritira le stime sulla cassa

Le azioni del colosso ferroviario sono scese del 30% in borsa a Parigi, portando il prezzo a circa 16 euro per azione. La società ha ritirato le stime sulla propria situazione finanziaria, determinando un calo significativo delle quotazioni. La diminuzione è avvenuta all'apertura delle negoziazioni, dopo l'annuncio ufficiale della società.

Avvio pesante per il colosso ferroviario Alstom in borsa a Parigi dove lascia sul campo il 30% a 16 euro per azione. Il titolo soffre dopo aver ritirato le stime sull'esercizio 20262027 in occasione dei preliminari diffusi nella vigilia. Nell'esercizio che si è concluso lo scorso 31 marzo Alstom ha registrato ordini in crescita del 39% a 27,6 miliardi di euro, il fatturato è salito del 4% a 19,2 miliardi, mentre il margine operativo lordo è sceso dal 6,4 al 6% dei ricavi. In calo la disponibilità di cassa da 502 a 330 milioni di euro. Il dato si è mantenuto all'interno delle stime comprese tra 200 e 400 milioni, ma ha sofferto a causa di "fattori sfavorevoli", secondo il gruppo, legati al maggior fabbisogno di capitale circolante per la gestione operativa dovuti a un "avanzamento più lento dei previsto di alcuni progetti".🔗 Leggi su Lanazione.it

Notizie correlate

Ponte, la “Stretto” aggiorna le stime: saldo positivo di 4 miliardi in 30 anniLa prima parte di “PresaDiretta”, in onda stasera su Raitre, sarà dedicata al Ponte sullo Stretto .

Eolico, «Progetto carente, insufficienti e non realistiche le stime sulla ventosità»In un incontro a Farini ribadite le criticità tecniche e l’urgenza di presentare osservazioni al Ministero.