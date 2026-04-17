Alstom scivola in Borsa a Parigi -30% ritira le stime sulla cassa

Le azioni del colosso ferroviario hanno subito una pesante perdita, chiudendo con un calo del 30% a 16 euro per azione. La società ha annunciato il ritiro delle stime sulla propria liquidità, provocando una forte reazione negativa sui mercati finanziari. La decisione ha influito sulla quotazione, che ha registrato un calo significativo all'apertura delle negoziazioni a Parigi.

Avvio pesante per il colosso ferroviario Alstom in borsa a Parigi dove lascia sul campo il 30% a 16 euro per azione. Il titolo soffre dopo aver ritirato le stime sull'esercizio 20262027 in occasione dei preliminari diffusi nella vigilia. Nell'esercizio che si è concluso lo scorso 31 marzo Alstom ha registrato ordini in crescita del 39% a 27,6 miliardi di euro, il fatturato è salito del 4% a 19,2 miliardi, mentre il margine operativo lordo è sceso dal 6,4 al 6% dei ricavi. In calo la disponibilità di cassa da 502 a 330 milioni di euro. Il dato si è mantenuto all'interno delle stime comprese tra 200 e 400 milioni, ma ha sofferto a causa di "fattori sfavorevoli", secondo il gruppo, legati al maggior fabbisogno di capitale circolante per la gestione operativa dovuti a un "avanzamento più lento dei previsto di alcuni progetti".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alstom scivola in Borsa a Parigi (-30%), ritira le stime sulla cassa Notizie correlate Ponte, la “Stretto” aggiorna le stime: saldo positivo di 4 miliardi in 30 anniLa prima parte di “PresaDiretta”, in onda stasera su Raitre, sarà dedicata al Ponte sullo Stretto .