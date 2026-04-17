Al Kinemax di Monfalcone si è svolta una presentazione speciale del film “Alla festa della rivoluzione”. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni attori, tra cui l’attore principale, e altri membri del cast. La serata ha coinvolto il pubblico del Friuli-Venezia Giulia, che ha potuto assistere alla proiezione e incontrare gli interpreti del film in un contesto dedicato alla promozione dell’opera cinematografica.

“Alla festa della rivoluzione”, Scamarcio, Maupas, Romani e Lombardi sono arrivati al Kinemax di Monfalcone per una presentazione ufficiale e speciale con il pubblico del Friuli-Venezia Giulia. Al Kinemax di Monfalcone per una sera, il cinema non è stato soltanto uno schermo: è diventato un luogo di incontro vivo, quasi elettrico. La presentazione di Alla festa della rivoluzione ha trasformato la sala in uno spazio sospeso tra racconto e realtà, grazie alla presenza di Riccardo Scamarcio, Ludovico Tersigni Maupas, Valentina Romani e Maurizio Lombardi. Leggi anche Rosalinda Cannavó rivela come é cambiato il legame con Andrea Scamarcio ha portato sul palco una presenza magnetica ma misurata, riflettendo sul senso di appartenenza e sulle contraddizioni dei personaggi.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Alla festa della rivoluzione”: Scamarcio e il cast conquistano il Kinemax di Monfalcone

Notizie correlate

Alla Festa della Rivoluzione di Arnaldo Catinari con Riccardo Scamarcio è al cinema dal 16 aprile: la trama e il cast(askanews) – Arriva nei cinema il 16 aprile Alla Festa della Rivoluzione di Arnaldo Catinari, il film che racconta il mondo di spie, personaggi...

Alla festa della rivoluzione, a Cinemazero l'anteprima del film di Arnaldo CatinariAlla festa della rivoluzione, il film di Arnaldo Catinari su intrighi politici, amori impossibili e vendette private sullo sfondo della rivoluzione...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: In anteprima, al Cinema Visionario di Udine, il film Alla festa della rivoluzione, girato in FVG; Il film girato in piazza Libertà esce al cinema; Udine e il Friuli alla festa della rivoluzione; Udine protagonista al cinema: esce il film con Riccardo Scamarcio girato tra le piazze della città.

Alla festa della rivoluzione sessuale, l’impresa di Fiume resta sullo sfondoAlla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari Alla festa della rivoluzione di Claudia Salaris (Il Mulino, 2002) è un libro ... barbadillo.it

Alla festa della rivoluzione, recensione del film con Scamarcio e Lombardi sull’impresa di FiumeSe c’è una vicenda difficile da raccontare sul piano narrativo è proprio l’impresa di Fiume: un esperimento politico e simbolico che durò poco più di un ... ciakmagazine.it

MONFALCONE - Al Kinemax arriva “Alla Festa della Rivoluzione”: in sala regista e cast Il 16 aprile presentazione speciale con Scamarcio, Maupas e gli altri protagonisti Appuntamento speciale giovedì 16 aprile alle 20.00 al Kinemax Monfalcone di Monfalcon facebook