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Nella Sala Distribuzione Talenti si è svolta recentemente un'assemblea di grandi dimensioni con la partecipazione degli ADT (Angeli Distribuzione Talenti). L'incontro ha coinvolto numerosi rappresentanti dell'organizzazione, riuniti per discutere questioni legate alla distribuzione e alla gestione interna. La riunione si è concentrata su aggiornamenti e decisioni riguardanti le attività in corso, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui contenuti trattati.

Nella Sala Distribuzione Talenti gli ADT (Angeli Distribuzione Talenti) erano riuniti in grande assemblea. Si dovevano prendere decisioni straordinarie. Rimettere in discussione leggi definite da secoli e perfino millenni. – L’umanità è affranta. La follia ha trovato nuovo terreno fertile! – Non ci riguarda. Noi distribuiamo talenti. Se è per discutere sulla follia che è stata indetta questa assemblea me ne vado. A parlare era stato T1 (Talento Uno), Gran Maestro della Distribuzione Talenti, l’angelo più anziano presente in sala, il più antico custode delle regole. – No no. dobbiamo parlare di talenti. Ce ne sono, ormai, di inutili! Superflui! Non considerati come doni ma, anzi, come fardelli.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ai Stories: Il prontp How To Make VIRAL Fruit Story Videos With AI Notizie correlate Leggi anche: Ai Stories: Iolitigo Il jazz contemporaneo di Giacomo Papetti a Sounds & StoriesProsegue la rassegna Sounds & Stories, organizzata dalla Jazz’on Parma Orchestra, con un nuovo appuntamento dedicato al jazz contemporaneo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pronto soccorso: al via i lavori finanziati con i fondi del Pnrr da martedì 14 aprile; Oculistica, colmato un vuoto: torna il pronto soccorso; Stadio, pronto il nuovo progetto. Il futuro?Con Fabregas. L'editing con Meta AI sbarca sulle Storie di InstagramL'editing con Meta AI sbarca anche nelle Storie di Instagram con un parterre di opzioni e funzioni pronte all'uso per modificare e abbellire i brevi video verticali oppure foto. La piattaforma di ... wired.it In diretta dal Giappone. 15 Aprile 2026. Segui le mie stories per seguirci durante questo meraviglioso viaggio di gruppo Fioritura dei ciliegi. Scopri le prossime offerte GIAPPONE , scrivimi un whatsapp 3779717927 oppure entra in tutte le nostre agenzie. Segu - facebook.com facebook Chef stories that inspire business! APCI Associazione Professionale Cuochi Italiani in collaboration with TUTTOFOOD presents: Roberto Conti, Executive Chef at Casa Camperio Restaurant & Cocktail, sharing his insights on culinary contamination. x.com