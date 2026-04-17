Agricoltura Aveta | Grande sinergia con gli assessori Zabatta e Serluca

Nell’ambito dell’agricoltura, un rappresentante ha annunciato l’avvio ufficiale dei lavori di una commissione dedicata al settore. Durante l’evento, sono state sottolineate le collaborazioni con gli assessori competenti, evidenziando un rapporto di lavoro stretto e operativo. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore, segnando un passo importante per le attività agricole locali. L’evento si è svolto in un clima di collaborazione e impegno condiviso.

Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo ufficialmente inaugurato i lavori della Commissione Agricoltura, incontrando l’assessore regionale alla Pesca, Fiorella Zabatta, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, per un confronto sugli indirizzi programmatici e sulle priorità di intervento nell’ambito delle rispettive deleghe”, dichiara il presidente della Commissione, Raffaele Aveta. “Nel corso del confronto sono stati definiti gli ambiti di intervento della Commissione, con l’obiettivo di costruire una sinergia stabile e operativa tra Giunta e Consiglio. I lavori sono stati avviati con una chiara priorità, condivisa dagli assessori: sostenere concretamente agricoltori e pescatori e rafforzare le politiche di settore.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Agricoltura, Aveta: “Grande sinergia con gli assessori Zabatta e Serluca” Notizie correlate Aveta (M5S): “Stadio del Nuoto di Caserta, in Consiglio regionale tavolo con l’assessore Zabatta per la riapertura”Tempo di lettura: 2 minuti“Ho promosso, in Consiglio regionale, un tavolo operativo con istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio... Leggi anche: Agricoltura e comunità montane, l’assessore Serluca torna in Irpinia