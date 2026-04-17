Nella notte, un uomo di 33 anni è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli con cinque ferite da arma da fuoco. I carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto, dove il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, si era presentato autonomamente. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto e le circostanze dell’agguato.

AGI- Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell' ospedale Cardarelli, dove un 33enne napoletano già noto alle forze dell'ordine si era presentato in ospedale perché ferito da 5 colpi di pistola. Non è in pericolo di vita. La vittima era rimasta ferita al braccio sinistro, alle gambe e nel basso schiena. Il 33enne non è in pericolo di vita ma resta in osservazione in attesa di un intervento chirurgico. I dubbi degli inquirenti. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima sia stata ferita in un tentativo di rapina in una zona del quartiere Marianella. Il sopralluogo dei carabinieri ha dato esito negativo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Agguato a Napoli: 33enne colpito da 5 proiettili

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