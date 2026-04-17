Affitti Garavaglia | Serve un contratto piu' libero tra le parti

Un rappresentante del settore immobiliare ha commentato che il mercato degli affitti è frenato dalla paura dei proprietari di perdere il controllo sugli immobili in caso di locazioni a lungo termine. In particolare, si è detto favorevole a rendere più flessibili i contratti tra le parti, per favorire l’offerta di case in affitto e ridurre le incertezze che attualmente ostacolano il mercato.

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Le case non vanno sul mercato perché il rischio di metterlo a reddito con un affitto e poi non avere più a disposizione l'immobile, è alto. Si possono fare delle cose: migliorare le procedure di sgombero, però serve anche un contratto di affitto diverso, libero tra le parti, che aumenta le tutele del proprietario ma garantisce all'inquilino un affitto più basso. In questa maniera si potrebbero rimettere sul mercato migliaia di immobili". Così il senatore Massimo Garavaglia, durante RentVolution, evento di SoloAffitti sulle locazioni che si è tenuto in Senato. Roma, finiti gli scavi alla Casa del Jazz. Giannini: “Nessun mistero.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Affitti, Garavaglia: "Serve un contratto piu' libero tra le parti" Notizie correlate Mauro Guerra condannato, l'Enpa non incasserà il rimborso: "Non eravamo più tra le parti civili"L'associazione animalista precisa la propria posizione al termine del processo, con la sentenza di condanna che ha disposto una serie di risarcimenti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Affitti: Garavaglia (Lega), ‘estendere procedure di sgombero e cambiare accordo tra le parti’; Affitti: Garavaglia (Lega), 'estendere procedure di sgombero e cambiare accordo tra le parti'. Affitti, prezzi in salita: ma milioni di case restano inutilizzate e fuori dal mercatoROMA (ITALPRESS) – In Italia gli affitti continuano a salire, ma milioni di abitazioni restano inutilizzate fuori dal mercato. A fronte di circa 4,3 milioni di case locate, gli immobili sfitti sono in ... italpress.com Massimo Garavaglia: La tassa sugli affitti brevi? Un dettaglio di una manovra storicaMiglioramenti in Parlamento sulla legge di bilancio sono sempre possibili. Per la rottamazione e sugli affitti brevi si punta ad evitare abusi e evasione. La Lega presenterà emendamenti che vanno in ... huffingtonpost.it Nel panorama attuale degli affitti brevi e del real estate, catturare l’attenzione nei primi secondi è fondamentale. Ma per GoHost questo è solo il primo passo. Il vero valore sta in ciò che succede dopo: nella capacità di trasformare un semplice soggiorno in un’e facebook