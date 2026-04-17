Acquistare azioni per puntare al dividendo conviene sempre?

Molti investitori che sono abituati ad acquistare obbligazioni considerano le azioni societarie come un’opzione valida, in particolare quelle che distribuiscono dividendi in modo regolare. La scelta di puntare sui dividendi può sembrare allettante, ma bisogna valutare attentamente i rischi e le caratteristiche di ogni azienda prima di decidere se questa strategia sia sempre conveniente. Le decisioni di investimento devono essere basate su analisi precise e dati concreti.

Quando un investitore, abituato ad acquistare obbligazioni, volge lo sguardo alle azioni societarie è naturalmente attratto da quelle con una certa regolarità nella distribuzione del dividendo agli azionisti. Il dividendo, pur non essendo una cedola periodica sicura come per i Titoli di Stato e i corporate bond, rappresenta per molti investitori un modo per ricevere in anticipo una porzione di quanto investito nell’azionario. Ciò di cui vogliamo discutere è se tale approccio conviene sempre all’investitore. Alcuni scenari, infatti, andrebbero tenuti in debita considerazione. Il dividendo durante i mercati ribassisti. Le azioni societarie che riconoscono dividendo agli azionisti, permettono a questi ultimi di ottenere una remunerazione variabile mentre tengono impegnato il capitale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Le 3 Migliori Azioni dopo le Trimestrali! Chi Conviene Comprare Ora Notizie correlate CIR 2025: niente dividendo, 50 milioni per riacquisto azioniLa holding CIR, controllata dalla famiglia De Benedetti e quotata sul mercato MidCap di Milano, ha reso pubblici i conti relativi all’esercizio 2025,... Prezzi delle case, a Livorno servono in media 2.179 euro al metro quadro: il report e dove conviene acquistareI dati sono stati elaborati da Idealista e riguardano gli appartamenti non di nuova costruzione ma "usati". Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Azioni più sicure da tenere sempre per comprare da cassettista; Piazza Affari, le 25 azioni da non perdere con la tregua in Iran; Gli ETF con le migliori performance; L'indice Kospi di Seul chiude la miglior settimana dal 2022: +11%. Azioni vs fondi azionariQuando si parla di investimenti, una delle domande più frequenti è: meglio puntare sulle azioni singole o sui fondi azionari? Entrambe le soluzioni offrono opportunità interessanti, ma si ... facile.it Azioni e titoli di Stato per puntare sull’effetto OlimpiadiÈ soprattutto una questione di immagine, ma non per questo secondaria. L’avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina porterà sotto i riflettori a livello globale una serie di brand che potrebbero trarre ... repubblica.it Ferrari, approvati bilancio 2025 e dividendi per complessivi 640 milioni. Rinnovata autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie della società #ANSAmotori #ANSA x.com Le azioni di Universal Music Group, la più grande etichetta discografica al mondo che ospita artisti come Taylor Swift e Kendrick Lamar, sono aumentate martedì mattina dopo che il miliardario Bill Ackman, tramite Pershing Square, ha offerto di acquistare la so - facebook.com facebook